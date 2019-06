Raz na zawsze można skończyć z alergią. Nie zawsze do leczenia potrzebne są zastrzyki Alergie nazywane są epidemią XXI wieku. Już pokolenie obecnych 40-50 latków było bardzo obciążone, ale ich dzieci znacznie częściej zmagają się z tym problemem. Naukowcy mówią, że to cena za lepsze, wygodniejsze życie w wyszorowanych do białości domach. O ile nie cofniemy postępu i nie zrezygnujemy z wygód cywilizacji, o tyle powinniśmy się liczyć z rozwojem alergii, która nieleczona może prowadzić do poważnej choroby – astmy. Dlatego warto działać skutecznie i radykalnie, pozbyć się choroby poprzez odczulanie, czyli zastosowanie immunoterapii alergenowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.