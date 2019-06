Rekonstrukcja rządu – “brak politycznych gwiazd”. Prezydent powołał we wtorek w skład rządu nowych ministrów. Zmiany były konieczne po tym, jak część członków gabinetu Mateusza Morawieckiego “wyemigrowało” do Brukseli. Odeszła także minister finansów, ale nie z tego powodu. – To będzie bardzo trudne do wytłumaczenia. Pojawiały się w przestrzeni publicznej spekulacje, że są kłopoty w budżecie państwa – mówi wiadomo.co prof. Ewa Marciniak, politolożka z UW. Nieprzypadkowo rządowa zmiana została ogłoszona 4 czerwca. – Politycy PiS-u próbują zdyskredytować tę datę – ocenia. I odpowiada na pytanie, dlaczego to “aksamitna rekonstrukcja”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.