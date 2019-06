Rekord telewizyjnej oglądalności – mecz numer 5 Raptors z Warriors 10 czerwca 2019 roku, kiedy Toronto Raptors walczyli z Golden State Warriors w piątym meczu Finałów NBA, przed ekranami w Kanadzie zasiadło 13,4 mln osób. Średnio transmisję na antenie Sportsnet oraz Citytv oglądało 6,4 miliona Kanadyjczyków. To historyczny wynik. Na żywo Toronto Raptors, drużynę, która powstała w 1995 roku, oglądało w Scotiabank Arena, blisko 20 tysięcy osób mimo, że najtańsze bilety na dwa pierwsze spotkania kosztowały ok. 3 tysiące dolarów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.