Rewolucyjna zmiana imigracyjna Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” W sobotę 15 czerwca w Toronto odbyła się konferencja prasowa ministra imigracji Ahmeda Hussena, gdzie ogłosił on uruchomienie dwóch nowych, długo oczekiwanych pilotażowych programów: 1. Home Child Care Provider (Domowa Opiekun/ka do dzieci) oraz 2. Home Support Worker (Domowa Opiekun/ka do osób starszych/chorych). Oba te programy wchodzą w życie we wtorek 18 czerwca 2019 w miejsce wygasających poprzednich programów pilotażowych, które nie działały tak, jak powinny. Rząd posłuchał krytycznych głosów i na ich miejsce wprowadził dwa udoskonalone programy, które mają zabezpieczyć to, czego nie było wcześniej. Od teraz opiekunowie w obu programach otrzymają prawo do pracy w Kanadzie jeżeli będą posiadać ofertę pracy od kanadyjskiego pracodawcy oraz będą spełniać podstawowe kryteria imigracij do Kanady na stałe. Dzięki nowym programom opiekunowie będą mogli otrzymać prawo pracy specyficzne dla ich wykonywanej działalności zawodowej (a nie prawo do pracy u określonego pracodawcy – bardzo duża różnica!!!). Takie prawo do pracy umożliwi opiekunom szybką zmianę pracy jeżeli np. okaże się, że u poprzedniego pracodawcy nie ma pracy, lub jeżeli np. opiekun źle jest traktowany lub otrzymuje wynagrodzenie nie zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. Poza tym opiekunowie nie będą musieli rozstawać się ze swoimi rodzinami – ich małżonkowie będą mogli otrzymać otwarte prawo do pracy (pozwalające pracować gdziekolwiek, w jakiejkolwiek firmie), a dzieci będą mogły otrzymać wizę studencką. Dzięki temu nie będzie więcej sytuacji jak dotychczas, gdy rodziny musiały być w separacji całymi latami. Kolejna bardzo pozytywna różnica polega na tym, że nowy program zapewni wyraźne przejście z tymczasowego statusu pracowniczego do pobytu stałego w Kanadzie. Opiekunowie po przepracowaniu wymaganych dwóch lat w Kanadzie będą mogli złożyć podanie o pobyt stały. Rząd wysłuchiwał wielu skarg od takich osób i obiecał poprawę ich sytuacji. Te nowo ogłoszone programy mają na celu właśnie to: poprawę warunków pracy oraz łączenie rodzin. Brawo! Osoby, które złożyły podania o pobyt stały na podstawie „starych warunków” nic nie muszą robić: ich podania będą rozpatrzone do końca. Natomiast wszystkie nowe podania otrzymane po 18 czerwca – rozpatrywane będą według nowych zasad. Program będzie funkcjonował dwojako: 1. otworzy on możliwości dla osób już przebywających w Kanadzie, które tu pracują, oraz 2. dla takich, które mają ofertę pracy oraz spełniają warunki imigracyjne. W tym drugim przypadku osoby takie będą skłądać podanie o pobyt stały w Kanadzie, które to podanie będzie rozpatrzone i „zamrożone” na 2 lata, podczas których opiekun/ka będzie pracować w celu uzyskania dwóch wymaganych lat pracy (małżonek będzie pracował, dzieci będą chodzić do szkoły), a po dwóch latach – otrzymają oni całą rodziną pobyt stały w Kanadzie. Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze raz: brawo! Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

