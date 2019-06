Rosjanie znowu aresztują Tatarów krymskich Na zaanektowanym przez Rosję Krymie rosyjskie służby specjalne zatrzymały w poniedziałek rano osiem osób podczas masowych przeszukiwań w domach i mieszkaniach proukraińskich działaczy społeczności tatarskiej. Organizacja Krymska Solidarność poinformowała, że zatrzymani są przez władze oskarżani o przynależność do islamistycznej Partii Odrodzenia Islamskiego (Hizb-ut-Tahrir). Działalność tego ruchu jest w Rosji zakazana. Tatarscy aktywiści podkreślają jednak, że w rzeczywistości są prześladowani za to, że wyznają islam i są przeciwni rosyjskiej okupacji Krymu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

