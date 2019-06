Roszada w rządzie Ontario Premier Ontario Doug Ford dokonał w czwartek zmian w rządzie. Minister finansów Vic Fedeli jest jednym z kilku znanych ministrów zdegradowanych w wyniku zmiany składu rządu. Rząd konserwatywny był ostro krytykowany po tym, jak wyszły na jaw cięcia ukryte w kwietniowym budżecie ogłoszonym przez Fedeliego – od opieki nad dziećmi po zdrowie publiczne i pomoc prawną. Minister środowiska Rod Phillips, który odegrał znaczącą rolę w zlikwidowaniu programu “cap-and-trade”, zastąpi na tym stanowisku Fedeliego, który będzie obecnie odpowiedzialny za rozwój gospodarczy. Nowy skład rządu Nowy gabinet rządowy (w nawiasie poprzedni sprawjący ten urząd): Premier and Minister of Intergovernmental Affairs – Doug Ford

Minister of Health and Long-Term Care and Deputy Premier – Christine Elliott

Associate Minister of Mental Health and Addictions – Michael Tibollo – nowe stanowisko

Minister of Long-Term Care – Merrilee Fullerton

Minister of Finance – Rod Phillips (Victor Fedeli)

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade and Chair of Cabinet – Victor Fedeli (Todd Smith)

Associate Minister of Small Businesses and for Red Tape Reduction – Prabmeet Sarkaria – nowe stanowisko

Minister of Municipal Affairs and Housing – Steve Clark

Solicitor General – Sylvia Jones

Minister of the Environment, Conservation and Parks – Jeff Yurek (Rod Phillips)

Minister of Children, Community and Social Services – Todd Smith (Lisa MacLeod)

Associate Minister of Children Women’s Issues – Jill Dunlap – nowe stanowisko

Minister of Labour – Monte McNaughton (Laurie Scott)

Attorney General – Doug Downey (Caroline Mulroney)

Minister of Transportation and Minister of Francophone Affairs – Caroline Mulroney (Jeff Yurek)

Associated Minister of Transportation (GTA) – Kinga Surma – nowe stanowisko

Minister of Training, Colleges and Universities – Ross Romano (Merrilee Fullerton)

Minister of Education – Stephen Lecce (Lisa Thompson)

President of the Treasury Board – Peter Bethlenfalvy

Minister of Natural Resources and Forestry – John Yakabuski

Minister of Energy, Northern Development and Mines, and Minister of Indigenous Affairs – Greg Rickford

Associate Minister of Energy – Bill Walker – nowe stanowisko

Minister for Seniors and Accessibility – Raymond Cho

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs – Ernie Hardeman

Minister of Infrastructure – Laurie Scott (Monte McNaughton)

Minister of Tourism, Culture and Sport – Lisa MacLeod (Michael Tibollo)

Minister of Government and Consumer Services – Lisa Thompson (Bill Walker)

Government House Leader – Paul Calandra W skład rządu weszła nasza polska posłanka Kinga Surma, które objęła nowostworzone stanowisko wiceministra transportu na teren GTA. Na Facebooku Kingi Surmy czytamy: "Jestem zaszczycona, że zostałam zaprzysiężona jako wiceminister transportu na rejon GTA. W ciągu ostatniego roku nasz rząd szybko przeprowadził plany poprawy, rozbudowy i budowy nowej komunikacji publicznej, w tym naszej historycznej wizji rozbudowy sieci metra o wartości 28,5 mln dol. Z niecierpliwością czekam na współpracę z nową ministrem transportu Caroline Mulroney w mojej nowej roli, ponieważ będziemy współpracować, aby zrealizować obietnicę naszego rządu dotyczącą szybszego budowania metra i zapewnienia prawdziwej poprawy jakości komunikacji osobom dojeżdżającym do pracy w GTA". Spadek popularności premiera Zmiany nastąpiły zaledwie rok po tym, jak konserwatyści przejęli władzę, a popularność premiera Douga Forda jest obecnie najniższa w sondażach, co, jak niektórzy sugerują, może utrudnić przywódcy federalnych konserwatystow Andrew Scheerowi wygraną w wyborach w październiku. Dużą częścią problemów Forda mogą być obietnice, które złożył wyborcom. W czasie kampanii sugerował, że zblilansowanie budżetu będzie bezbolesne i bez utraty miejsc pracy. Po roku jasne jest, że nie jest to takie proste i że będzie wysoka cena do zapłacenia. Ostatnie przetasowanie Forda miało miejsce w listopadzie, kiedy to około pół tuzina ministrów zostało przeniesionych po rezygnacji Jima Wilsona, który udał się na leczenie uzależnienia. Sondaż DART dla CityNews zawierał pytanie skierowane do Kanadyjczyków w różnych prowincjach: „Czy aprobujesz czy negatywnie oceniasz pracę swojego premiera?" Przy 29 procentach Ford wylądował na drugim miejscu od końca, mając lepszy wynik tylko od Stephena McNeila z Nowej Szkocji. W ubiegłym roku w tym czasie poparcie Forda oscylowało wokół 40 procent. Ten ostatni wynik jest o 5 procent niższy niż w marcu. Badanie wykazało, że Ford ma najwyższe notowania wśród mężczyzn, Ontaryjczyków w wieku powyżej 55 lat i osób o niższym poziomie wykształcenia (szkoła średnia lub mniej). DART twierdzi, że ankietowani wyrazili krytykę cięć w opiece zdrowotnej, edukacji i usługach socjalnych. To nie pierwszy raz, kiedy liczby pokazały, że premier traci poparcie od czasu, gdy został wybrany w zeszłym roku. Siedem badań opublikowanych w ostatnim miesiącu pokazało, że notowania Forda spadają.

