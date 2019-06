Kobiety nie chcą mieć dzieci przez “ekologiczny armagedon w 2050 roku” Rok 2050 to symboliczna data początku katastrofy klimatycznej, jakiej świat nie widział. Naukowcy twierdzą, że doprowadzi do upadku naszej cywilizacji. Końców świata przeżyliśmy już wiele, ale ten wydaje się najbardziej prawdopodobny. Coraz więcej osób na poważnie martwi się o los przyszłych pokoleń, a zwłaszcza własnych dzieci. Dlatego niektórzy… rezygnują z bycia rodzicami. Grupa “BirthStrike” (w dosłownym tłumaczeniu: “strajk narodzinowy”) powstała pod koniec 2018 roku w Anglii. Jej inicjatorką jest 33-letnia piosenkarka Blythe Pepino.



– Naprawdę chcę dziecka – tłumaczyła w rozmowie z CNN. I dodała: – Kocham swojego partnera i chcę z nim założyć rodzinę. Czuję jednak, że nie jest to odpowiedni moment. Ruch tworzy już ponad 330 osób, z czego 80 proc. to kobiety WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.