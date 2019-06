Ryzykowny ruch PSL Jak przewidywało wielu komentatorów, po wyborach PSL wystąpił z Koalicji Europejskiej. Czy, jak przedstawiają to działacze i sympatycy partii, nie tyle wystąpił, co po udziale w zawiązanej na wybory europejskiej KE, zdecydował się, by na wybory krajowe budować własną: centrową, ludową, opartą na „chrześcijańskich wartościach”. Skąd taka decyzja PSL? Można zgadywać, że powodem był słabszy od oczekiwanego wynik KE. Choć kandydaci ludowców zdobyli w tych wyborach 3 mandaty – o jeden mniej, niż pięć lat temu – to Koalicja poniosła klęskę w jednym, szczególnie ważnym dla PSL obszarze: na wsi. Na obszarach wiejskich PiS wygrał po prostu miażdżąco. Według danych IPSOS uzyskał poparcie 59% wyborców – dwa razy większe, niż KE. Widać też wyraźnie, że największe wzrosty PiS odnotowało w tych regionach, gdzie PSL wcześniej było najsilniejsze – np. w Świętokrzyskim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.