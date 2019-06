Rząd odpowiada za lodowce Sąd najwyższy w Argentynie wydał wyrok, orzekający że to rząd odpowiada za należące do tego kraju lodowce i to jego rolą jest zapewnienie ich przetrwania. Z tego powodu państwo ma wpłynąć na ograniczenie wydobycia z nich surowców naturalnych. Na terenie Argentyny znajduje się 17 tys. kilometrów kwadratowych lodowców. Dotychczas były one niszczone przez firmy górnicze, które wydobywały z nich między innymi złoto i srebro. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

