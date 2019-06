Senat USA uchwalił ustawę o pomocy dla migrantów Amerykański Senat, w którym większość mają republikanie, uchwalił swoją wersję ustawy o pomocy dla agencji federalnych zajmujących się migrantami na granicy z Meksykiem. Na ten cel przeznacza się 4,6 mld dolarów. Wcześniej podobną ustawę uchwaliła Izba Reprezentantów, w której większość mają demokraci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

