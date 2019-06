Sok z buraka zamiast garści tabletek Kilka lat temu (wykonując wyjątkowo stresującą pracę) nabawiłem się nadciśnienia tętniczego. Próby farmakologicznego leczenia zakończyły się umiarkowanym sukcesem: ciśnienie miałem nadal podwyższone (choć już nie wysokie), wskutek ubocznego działania aż trzech rodzajów tabletek, które przyjmowałem, czułem się stale zmęczony i psychicznie zdołowany. W desperacji rozpocząłem przeszukiwać nieskończone zasoby internetu w nadziei, że może znajdę jakąś ludową metodę wyleczenia trawiącej mnie choroby. I znalazłem! Natrafiłem na ten artykuł o wielu zdrowotnych właściwościach buraka ćwikłowego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

