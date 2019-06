Sprzedaż domu: po co wydawać na renowacje przed sprzedażą?

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Podstawowe pytanie często zadawane przez sprzedających: po co mam wydawać jakiekolwiek pieniądze na dom, który sprzedaję? Przecież wiekszość klientów kupujących może mieć zupełnie inny gust, oraz zrobić wszystko po swojemu. Jest to pytanie, które do znudzenia zadawane jest wszystkim agentom sprzedaży nieruchomości. Oczywiście jest to zrozumiałe dlaczego pojawia się to pytanie. Jest jednak wiele aspektów sprzedaży domu, które będą owocowały w postaci dobrej ceny. Jest więc wiele powodów, które potwierdzają cały proces “upiększania” domu, znany popularnie pod nazwą “staging”. Przyjrzyjmy się więc kilku aspektom tego problemu.

Podstawowe pytanie brzmi: kto kupuje nieruchomość? A więc to kupujący, spośród innych nieruchomości na rynku, wybiera daną nieruchomość, na którą ma złożyć ofertę, porównując ją z innymi. To kupujący decyduje o cenie, za którą decyduje się kupić. A więc dobry profesjonalista zajmujący się tzw. scenografią, oraz oczywiście agent sprzedającego zawsze ustala, w zależności od nieruchomości, jaki klient może być zainteresowany kupnem danego domu. Tu można spodziewać się właśnie rekomendacji co do “upiększenia” domu pod kątem właściwego odbiorcy.

Zastanówmy się jaka jest najliczniejsza klientela kupująca obecnie nieruchomości: są to tzw. “millennials”, czyli młodzi ludzie, w wieku okolo 30-tki. Większość z tych klientów to tacy, którzy wynajmują obecnie zamieszkiwany lokal. Właśnie przekraczając 30-tke decydują się często na zakup własnej nieruchomości. Przeważnie mają już gust wyrobiony przez ogladaanie programów, pism, mając wyobrażenie jak ich wymarzony dom ma wyglądać.

Oczywiście taki klient chce mieć dom przygotowany do zamieszkania, czysty, schludny, przygotowany we wszystkich aspektach do natychmiastowego wprowadzenia się. Pytacie dlaczego? W większości wypadków są to studenci, którzy często nie spłacili jeszcze swoic pożyczek na edukację, a więc nie mają zbyt dużo grosza na wydatki w postaci remontów. Największym problemem dla nich jest przeważnie wyskrobanie wszystkich oszczedności na wymagany zadatek, czyli udział własny, aby dostać pożyczkę hipoteczną. A więc w najbliższym czasie nie będzie ich stać na dokonywanie jakichkolwiek zmian w kupowanej nieruchomości.

Inna grupa kupujących to oczywiście tacy, którzy nie mają albo doświadczenia w remontach, albo nie są w stanie dokonywać remontów, bo sami są zbyt zapracowani, a w wolnym czasie wolą wypoczynek, a nie brudne prace remontowa. Wielu też nie ma smykałki do prac typu “złota rączka”, oraz nie ma zainteresowań w tym kierunku.

A więc większość klientów chce, aby kupowany dom pachniał nowością, nawet mimo tego, że ma już swoje lata. Przeprowadzone badania wykazują, że większość klientów chce wszystkiego co nowe i woli więcej zapłacić za nieruchomość, ale mieć wszystko zrobione. A więc jeśli wystawia się do sprzedaży nieruchomość w stanie “jak jest”, ryzykuje się po pierwsze, że będzie ona stała na rynku dłużej, oraz że nie uzyskamy adekwatnej ceny; wręcz niższą od wywoławczej.

Zrobienie tzw. “staging” bardzo poprawia jakość oraz wygląd. Jest to wydatek, który jest jak najbardziej uzasadniony, jeszcze nigdy nie zawiódł, a wręcz zawsze się opłacał. Czynność taka na pewno podnosi atrakcyjność nieruchomości, dodaje świeżości. Zastanówmy się chwilę i porównajmy to do samochodu: czyż nie czyścimy, polerujemy go do sprzedaży? Tu jest podobnie.

Pamiętajmy, że nieruchomość to jest jedna z największych naszych życiowych inwestycji. A więc sprzedając ją, czy nie chcemy uzyskać jak najwięcej? Pamiętajmy, że musi się ona prezentować w sposoób bardzo, bardzo dobry. Robione są bowiem zdjęcia, oraz filmiki pokazujące całość, a większość klientów ogląda je na swoim komputerze jeszcze przed wizytą w danym domu. Często właśnie dobrze wykonana praca przy wystawieniu domu powoduje jego szybką sprzedaż, za dobrą cenę.

Warto jest więc przyłożyć się do tej pracy.

