Stypendia od fundacji polonijnej z Kanady Aż 22 młodych i zdolnych radomian dostało w tym roku stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Wśród nich są poeci, instrumentaliści, czy plastycy. Symboliczne czeki odebrali podczas uroczystości, która odbyła się w środę 26 czerwca w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu. Kanadyjska Fundacja Polish Orphans Charity już od 13 lat przekazuje pieniądze dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Radomia. Stypendyści i ich plany Tym razem kapituła przyznała 22 stypendia. Każde to około 2,7 tysiąca złotych. Podatek od stypendium płaci Urząd Miejski. Wśród stypendystów są między innymi uczniowie radomskich szkół artystycznych, „plastyka” i szkoły muzycznej. – Gram na instrumentach, w szkole na oboju, ale potrafię grać też na pianinie – mówi Marysia Walczak, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. – Stypendium wykorzystam na zakip laptopa z programem do pisania nut i przetwarzania muzyki. Będą mogła pisać własne utwory. Za pieniądze od kanadyjskiej fundacji akordeon kupi drugoklasista Adaś Brylewicz – Głowacki. – Na akordeonie gram od października i bardzo to lubię – zapewnia chłopiec. Mamy wśród stypendystów także młodych rzeźbiarzy. Ale jest też młoda poetka i pisarka Amelia Pudzianowska. – Piszę poezję i prozę i zdobywam nagrody na ogólnopolskich konkursach literackich – opowiada Amelia. Pieniądze ze stypendium przeznaczę na sprzęt komputerowy, który jest mi bardzo potrzebny. Czekamy na jubileusz Zgodnie z zasadami określonymi przez Polish Orphans Charity stypendyści pieniądze mogą wykorzystać na rozwój swoich umiejętności i talentów. – Mogą za te pieniądze opłacić kursy, szkolenia, wydać je na zakup instrumentów, czy materiałów potrzebnych im w pracy twórczej – wyjaśnia Krzysztof Gajewski, przewodniczący kapituły stypendialnej. Przez 13 lat kanadyjska fundacja polonijna przekazał na stypendia ponad 1,5 miliona dolarów kanadyjskich. Radom nie jest jedynym miastem w Polsce, do którego trafiają pieniądze. – Były stypendia w Kielcach i Katowicach, do 10 lat są przyznawane w Warszawie. Ale w Radomiu jest ich najwięcej i dzieci oraz młodzież z naszego maista dostaje najwięcej pieniędzy – podkreśla Krzysztof Gajewski. – Kiedy zaczynaliśmy w 2007 roku sam nie przypuszczałem, że potrwa to aż 13 lat. Mam nadzieję, że będą kolejne edycje i będziemy mogli świętować jubileusz 15 lat stypendiów. W listopadzie okaże się, czy w przyszłym roku też będą stypendia kanadyjskie. – Ja i prezydent Witkowski mamy zaproszenie do Kanady, wtedy dowiemy się, czy będzie kolejna edycja programu – dodaje Krzysztof Gajewski. Od stypendysty do artysty W ciągu 13 lat fundacja Polish Orphans Charity doczekała się już ponad 300 stypendystów. – Mamy stypendystów, którzy mają już międzynarodowe osiągnięcia i ich kariery bardzo się rozwijają. To bardzo budujące. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy dziś dostali stypendia też tak rozwiną swoje talenty i będziemy mogli ich podziwiać. A w przyszłości będą pięknie Promowali Radom i Polskę. Radom jest dobrym miejscem do rozpoczęcia wielkiej kariery. Źródło Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

