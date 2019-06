Światowy Dzień Uchodźcy – Kanada pomaga Według nowego raportu Global Trends opublikowanego przez Agencję ONZ ds. Uchodźców, 70,8 mln osób jest obecnie przymusowo przesiedlonych – dwukrotnie więcej niż 20 lat temu. Z tej liczby uchodźcy zmuszeni do ucieczki ze swoich krajów w celu uniknięcia konfliktu i prześladowań stanowili 25,9 mln osób – o 500 tys. więcej niż w 2017 r. Nawet w obliczu tych oszałamiających danych Kanada pozostaje światowym liderem w przyjmowaniu uchodźców. Według raportu, Kanada przyjęła największą liczbę przesiedlonych uchodźców w zeszłym roku, w tym ogromną liczbą szczególni narażonych na zagrożenia kobiet i dziewcząt. Dwie trzecie przesiedlonych uchodźców przybywających do Kanady było prywatnie sponsorowanych przez obywateli takich jak ty. Społeczności w całej Kanadzie nadal przyjmują uchodźców. Poprzez kampanię Cities #WithRefugees Vancouver dołączyło niedawno do Victorii, Saskatoon i Toronto, podpisując deklarację solidarności z uchodźcami. UNHCR Canada (United Nations High Commissioner for Refugees Canada) chroni i broni praw uchodźców, z których wielu pilnie potrzebuje pomocy ratującej życie. Światowy UNHCR pomógł około 50 milionom uchodźców rozpocząć nowe życie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 1 Comment Search

