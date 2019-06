Święto Wolności – 4 czerwca 2019, Warszawa Inicjatywa 30. Rok Wolności (www.rokwolnosci.pl) Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4 (FISE) 9:30-11:30 Warsztat dla starszych i młodzieży Temat: Porozmawiajmy o Wolności! Chcemy rozmawiać o tym co działo się w Polsce 30 lat temu, jakie problemy z wolnością mamy dziś i co nas czeka w perspektywie kolejnych 30 lat. Udział zapowiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego, pani Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim „Pączek”. Prowadzenie: Marta Zawilińska, Sylwia Grochowska i Jacek Michałowski (Inicjatywa 30. Rok Wolności) 12.00 Odśpiewamy Hymn Reczpospolitej Polskiej 12:15-14:15 Debata ideowa młodych think tanków. Temat: Wolność wczoraj, dziś, jutro? Samorządność, demokracja, prawa człowieka, otwarcie na zachód, wolny rynek to postulaty, które na sztandarach miało pokolenie Solidarności w latach 80-tych. Czy te wartości są nadal aktualne? Czy udało się je zrealizować? Debatować o tym będą, z perspektywy 30-stu lat od przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, przedstawiciele młodych think tanków, reprezentujący różne oblicza ideowe. Prowadzący debatę: Mateusz Luft (Kontakt) Uczestnicy debaty: Helena Anna Jedrzejczak (Kultura Liberalna) Karolina Zioło-Pużuk (Centrum im. Daszyńskiego) Jakub Majmurek (Krytyka Polityczna) Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński) 15:00-17:00 Panel dyskusyjny o przyszłości.

Temat: Warszawa, Polska, Europa – 4 czerwca 2049 rok ? Jak zmieni się Europa i Polska za 30 lat? Czy Unia Europejska zamieni się w superpaństwo, czy też przepoczwarzy się rywalizujące ze sobą kraje? Prowadzący panel: red. Roman Imielski (Gazeta Wyborcza) Uczestnicy: Paweł Rabiej, Wiceprezydent Warszawy

Sylwia Gregorczyk-Abram, Wolne Sądy Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski 18:30-20.00 Toast za Wolność (Projekt:Polska) 20:00-21:30 Koncert miejski na Pl. Defilad (Dom Spotkań z Historią) Wieczorem Potańcówki Wolności w całym mieście i nie tylko!

patrz: http://rokwolnosci.pl/potancowki-wolnosci/lub na FB @zatanczymy Koordynują: Ada Bieniek i Marta Zawiślińska (Inicjatywa 30. Rok Wolności)

