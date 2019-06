Szesnaście polskich uczelni w prestiżowym QS World University Ranking W prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata – QS World University Ranking – znalazło się w tym roku 16 polskich uczelni. Najlepszy wśród nich okazał się Uniwersytet Jagielloński, który uplasował się na 338. pozycji na świecie. W zeszłym roku w rankingu znalazło się 14 polskich uczelni. Według najnowszego zestawienia najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński (awansował w stosunku do zeszłego roku z pozycji 411. na 338. na świecie). Awansem może się też pochwalić Uniwersytet Warszawski – w zeszłym roku był na pozycji 394; w tej edycji rankingu – na 349. miejscu. Swoją pozycję w rankingu poprawiła też Politechnika Warszawska – w tym roku znalazła się w dziesiątce między 521. a 530. miejscem. w ubiegłym plasowała się w siódmej setce (miejsca pomiędzy 601. a 650.). Poza tym w setkach 9. i 10. (miejsca 801-1000) znalazło się pozostałych 13 polskich uczelni: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnika Wrocławska. Tegoroczny ranking QS tradycyjnie zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zajęły trzy pierwsze pozycje. Najlepszy okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT), a za nim uplasowały się: Stanford University i Harvard University. Tuż za podium znalazł się brytyjski University of Oxford. QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się w nim ok. 1000 uczelni. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów. Wyniki tegorocznego rankingu można znaleźć tutaj. PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

