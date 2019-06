Szóste zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów Jest szóste zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. W Kortrijk, w meczu 8. kolejki nie było łatwo, ale Biało-Czerwone w środę ograły Belgijki 3:1. Po wtorkowej porażce 0:3 z Serbią Biało-Czerwone spadły z czwartego na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. W środę na drużynę prowadzoną przez Jacka Nawrockiego czekała w belgijskim Kortrijk reprezentacja gospodarzy. Po wyrównanym początku, nasze zawodniczki z biegiem czasu zaczęły udowadniać wyższość nad rywalkami i zaraz po pierwszej przerwie technicznej prowadziły już 10:5. I chociaż Belgijki odrobiły cztery punkty, to końcówka znów należała do Polek, które lepiej prezentowały się zwłaszcza w ataku. Ten element przeważył o ich wygranej 25:22. Oprócz tradycyjnie dobrze spisującej się w naszych szeregach Malwiny Smarzek, na środku imponowała Agata Witkowska. Druga partia była bardzo podobna do pierwszej. Z tą różnicą, że tym razem Biało-Czerwone roztrwoniły czteropunktową przewagę. Sporo błędów własnych, nieskuteczność Smarzek i sprytne obijanie bloku złożyły się na zwycięstwo Belgijek, do 21. Na szczęście nasze siatkarki w porę opanowały błędy, poprawiły przyjęcie i na drugą przerwę techniczną w trzecim secie schodziły, mając sześć punktów na plusie. Krzywda nie mogła już nam się stać. I nie stała – skończyło się wygraną do 18. Dzięki świetnym zagrywkom 19-letniej Magdaleny Stysiak na początku czwartej odsłony przewaga Polek urosła do czterech punktów. Potem niestety mieliśmy powtórkę z rozrywki, czyli zawodniczki Gerta Van de Broeka odrobiły straty. W końcówce Polki popełniły mniej błędów. W efekcie zasłużenie wygrały do 23 i całe spotkanie 3:1. Piłkę meczową blokiem wykorzystała Stysiak, która zdobyła ponad 24 punktów. Dzielnie w ważnych momentach wspierała ją Smarzek (21). Było to ważne zwycięstwo reprezentacji Polski. Podobnie jak przed rokiem, nasza kadra znalazła się w gronie krajów “pływających”, czyli takich, które muszą walczyć o utrzymanie się w Lidze Narodów. Są tam także Belgia, Dominikana i Bułgaria. Najsłabsza ekipa z tej czwórki nie wystąpi w przyszłorocznej edycji. Podopiecznym Nawrockiego degradacja raczej nie grozi, bowiem Bułgarki z zaledwie z jednym punktem zamykają tabelę, a do końca rundy zasadniczej pozostały cztery mecze. W czwartek na zakończenie turnieju w Belgii polskie siatkarki zmierzą się z Rosją. Belgia – Polska 1:3 (22:25, 25:21, 18:25, 23:25) Belgia: Herbots (14), Van Gestel (14), Grobelna (14), Sobolska (8), Janssens (8), Van De Vyer (2), Valkenborg (libero) oraz Guilliams (libero), Van Avermaet (1), Stragier (1), Van Sas i Rampelberg Polska: Stysiak (24), Smarzek (21), Witkowska (11), Alagierska (7), Grajber (6), Pleśnierowicz (1), Stenzel (libero) oraz Nowicka (1), Różański i Kąkolewska Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

