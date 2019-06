Toronto oszalało – Kanada to teraz “Basketball Nation” To co działo się w poniedziałek przez wiele godzin w Toronto było największą taką akcją w historii miasta. Toronto celebrowało wielki sukces drużyny koszykarskiej Toronto Raptors, która w czwartek na wyjeździe w Oakland wygrała w meczu numer 6, zdobywając mistrzostwo NBA, pierwsze w historii Kanady. W poniedziałek zorganizowano gigantyczną paradę wdzięczności kibiców dla mistrzów, która przeszła z Exhbition Place pod ratusz na Nathan Phillips Square. Oceniono, że w sumie w tym entuzjastycznym zgromadzeniu wzięło udział milion osób. Tłum był wielonarodowy, wielorasowy – odzwierciedlając jak nigdy przedtem różnorodność Toronto. Zawodnicy Toronto Raptors, trenerzy, działacze i rodziny koszykarzy podróżowali trasą parady piętrowym autobusem, pokazując tłumom ich bezcenne trofeum – puchar Larry’ego O’Briena. Pokonanie tej trasy zabrało ponad cztery godziny. This slideshow requires JavaScript. Zawodnicy witani byli okrzykami rozentuzjazmowanego tłumu. Odpalano race. This slideshow requires JavaScript. Około 100 tys. fanów zgromadziło się przed ratuszem. This slideshow requires JavaScript. Na scenie zasiedli politycy. Premier Justin Trudeau i burmistrz John Tory przemawiali podczas imprezy. Mer Tory przedstawił zawodnikom klucz do miasta i ogłosił, że Bremner Blvd od York Street do Lake Shore Boulevard zostanie przemianowany na „Raptors Way”. Każdy z zawodników, a także trener i inni główni działacze zabrali głos. This slideshow requires JavaScript. Na koniec pojawił się na scenie słynny raper, który w życiu koszykarzy Toronto Raptors odgrywa specjalną rolę. This slideshow requires JavaScript. Słynny artysta hiphopowy i raper Drake, urodzony w Toronto i bardzo związany z tym miastem, rozszerzył w 2018 roku swoje imperium o nazwie OVO (October’s Very Own). Rozpoczęło się ono jako niewielki blog na temat jego ekipy, a obecnie jest to ogromna marka, składającej się z linii ubrań, jego własnej wytwórni płytowej, a także corocznego festiwalu OVOFest. Drake jest bardzo blisko związany z Toronto Raptors. W zeszłym roku prezydent Raptors Masai Ujiri, a także Drake ogłosili partnerstwo dotyczące nowego programu o nazwie Welcome Toronto. Drake i drużyna Raptors przeznaczyli milion dolarów na zmodernizowanie lokalnych boisk koszykówki należących do poszczególnych dzielnic i społeczności i kolejne dwa miliony na rzecz organizacji Canada Basketball, która jest ogólnokanadyjskim ciałem organizacyjnym w tej dziedzinie sportu. Drake powiedział, że najbardziej cieszy go ten milion na doprowadzenie do porządku miejsc, w których mogą trenować i rosnąć nowe talenty. Ponadto drużyna Raptors ogłosiła, że sześć ze swoich meczów odbędzie się pod hasłem akcji Welcome Toronto, począwszy od 26 stycznia 2019 roku, a skończywszy na 6 kwietnia. Obaj podkreślili ważną rolę, jaką koszykówka ma odgrywać w stworzeniu dobrej atmosfery w Toronto, gdzie wszyscy są sobie równi niezależnie od koloru skóry, przekonań czy pochodzenia. Drake jest międzynarodowym ambasadorem drużyny Raptors od września 2013 roku i zawsze jest na wszystkich meczach tej drużyny. Strzelanina, do której doszło na placu, nie przerwała imprezy. Spokojny sposób, w jaki obwieścił to ze sceny prowadzący Matt Devlin, komentator meczów drużyny Raptors, który prowadził imprezę przed ratuszem, został bardzo wysoko oceniony – zdaniem policji, przyczynił się on bezpośrednio do tego, że nie wybuchła większa panika. To był wielki dzień dla Toronto, a Kanada została okrzyknięta “Basketball Nation”. Dla uczczenia mistrzów NBA pokaz dała także akrobatyczna formacja lotnicza Snowbirds. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

