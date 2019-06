Toronto Raptors mistrzami NBA I stało się to co powinno się stać. Koszykarze Toronto Raptors pokonali na wyjeździe po raz czwarty Golden State Warriors 114:110 i po raz pierwszy w historii zapewnili sobie mistrzostwo NBA wygrywając w serii do czterech zwycięstw 4:2. Czwartkowy mecz, jak przystało na finały, miał wszystko. Raptors fantastycznie zaczęli, już w pierwszej kwarcie serię dwunastu punktów z rzędu zanotował Kyle Lowry, a po kolejnych sześciu Pascala Siakama kanadyjska ekipa uciekła na ponad dziesięć punktów. Zresztą był to popis ofensywnej gry gości – tylko w pierwszych dwunastu minutach trafili aż siedem trójek. Ale Warriors nawet na moment nie odpuścili. Przetrwali początkową nawałnicę i poszli na wymianę ciosów. Do przerwy przegrywali ledwie trzema oczkami, a tuż po niej przejęli nawet inicjatywę. Tyle tylko, że nie potrafili odskoczyć, bo ich przewaga nie przekroczyła pięciu punktów. Momentem zwrotnym okazała się kontuzja genialnego tego dnia Klaya Thompsona. Rzucający obrońca Warriors miał już wtedy na koncie 30 punktów, ale nie dotrwał do końca trzeciej kwarty, z czego Raptors skrzętnie skorzystali. Tuż przed ostatnią syreną szansę na odwrócenie losów rywalizacji miał Stephen Curry, ale na kilka sekund przed końcem nie trafił trójki przy stanie 111:110 dla gości. W szóstym meczu najskuteczniejszymi graczami Raptors byli Lowry i Siakam, którzy rzucili po 26 punktów. Dla pokonanych 30 punktów zanotował Thompson. Najbardziej wartościowym graczem finałów wybrano lidera Toronto Kawhiego Leonarda. 27-letni skrzydłowy został tym samym trzecim zawodnikiem w historii NBA, który zdobył mistrzostwo i został wybrany MVP finałów grając w dwóch różnych klubach. Poprzednio udało mu się to, gdy był koszykarzem San Antonio Spurs w sezonie 2013/2014. Wcześniej takim osiągnięciem mogli pochwalić się tyko LeBron James i Kareem Abdul-Jabbar. Ten pierwszy dokonał tego występując w Miami Heat (2012, 2013) oraz Cleveland Cavaliers (2016). Drugi natomiast zdobywał tytuły MVP grając w Milwaukee Bucks (1971) oraz Los Angeles Lakers (1985). Warriors w finale grali po raz piąty z rzędu, co nie udało się żadnej ekipie od pamiętnej passy Boston Celtics, którzy o mistrzostwo walczyli przez kolejnych 10 lat (1957-66). W czterech poprzednich Wojownicy zawsze rywalizowali z Cleveland Cavaliers. Górą byli w 2015, 2017 i 2018 roku. Raptors w NBA występują od 1995 roku, a do finału udało im się dotrzeć po raz pierwszy. Nowi zwycięzcy NBA to jeden z najmłodszych zawodowych zespołów koszykarskich grających w tej lidze. Zostali utworzeni w 1995 roku. Raptors są drugą po Toronto Huskies kanadyjską drużyną w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Tamta drużyna grała jednak w lidze tylko przez rok i to w zamierzchłej przeszłości, w sezonie 1946/1947. Osiągnęła wówczas przeciętny bilans meczów (22:38) i opuściła rozgrywki. Na przełomie XX i XXI wieku w NBA grała też inna drużyna z Kanady – Vancouver Grizzlies, która jednak w 2001 roku przeprowadziła się do amerykańskiego Memphis. Od tej pory to Raptors są jedyną kanadyjską drużyną w NBA. I – co ważne – zwycięską. Wygrali ligę po raz pierwszy w swojej 24-letniej historii. Po raz pierwszy w 73-letniej historii zawodowej ligi koszykówki (w latach 1946-1949 była to „Basketball Association of America” – BAA, od 1949 r. liga gra pod nazwą „National Basketball Association” – NBA) zwyciężyła drużyna, której siedziba znajduje się na terytorium innego państwa, niż Stany Zjednoczone. Wynik czwartkowego meczu finału koszykarskiej ligi NBA: Golden State Warriors – Toronto Raptors 110:114 (Raptors rywalizację play off do czterech zwycięstw wygrali 4-2). Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

