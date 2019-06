Totalna klęska komisji ds. Amber Gold Ta komisja śledcza miała poprowadzić Małgorzatę Wassermann do wyborczego zwycięstwa w Krakowie, a partii rządzącej pomóc udowodnić z góry powziętą tezę o istnieniu “układu gdańskiego”, który rozpostarł nad Marcinem P. i jego małżonką parasol ochronny, by ci mogli oszukać dziesiątki tysięcy osób w piramidzie finansowej Amber Gold. Nie ma oczywiście znaczenia, że to oszustwo dotknęło zaledwie kilka procent ze wszystkich ofiar systemu SKOK-ów, nad którymi parasol ochronny ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest oczywistą oczywistością. O tym, że komisja śledcza ws. Amber Gold poniosła totalną klęskę, świadczyć może choćby fakt, że ogłoszenie raportu końcowego z jej prac zostało przez media właściwie niezauważone i nawet media narodowe niespecjalnie poświęciły ustaleniom większości z członków komisji uwagę. Dziś odbyło się jedno z ostatnich posiedzeń tej komisji śledczej, podczas której posłowie opozycji, Krzysztof Brejza i Witold Zembaczyński zapowiedzieli złożenie zdań odrębnych do raportu końcowego, które z pewnością będą znacznie ciekawsze i pokazujące całą prawdę o tym, kto ze strony państwa zawiódł najbardziej. Na czwartkowym posiedzeniu komisji Brejza ocenił w swoim końcowym wystąpieniu, że celem jej pracy było “upolowanie Donalda Tuska, Michała Tuska, Pawła Adamowicza”. – Ale każdego dnia pracy komisji odkrywaliście fakty niewygodne dla was i niestety nie ma to odzwierciedlenia w tym raporcie – powiedział pod adresem posłów PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

