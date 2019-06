Towarzystwo Dziennikarskie krytykuje TVP Towarzystwo Dziennikarskie uważa, że materiały zamieszczane przez Telewizję Polską propagowały wyborcze hasła PiS i umniejszały przekaz opozycji. Według Towarzystwa Dziennikarskiego takie działania mogą wpływać na uczciwość wyborów. Towarzystwo Dziennikarskie przez dwa tygodnie przed wyborami oglądało “Wiadomości” TVP. Organizacja uważa, że Telewizja Publiczna działa wyłącznie jako “organ propagandowy rządzącej partii”. Materiały zamieszczane w głównym programie informacyjnym miały propagować hasła wyborcze PiS i umniejszać przekaz prezentowany przez opozycję – czytamy na portalu wyborcza.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

