Triumf Dulkiewicz wygrała z “Solidarnością” w sądzie “Sąd Okręgowy uchylił decyzję wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha ws. zgromadzeń cyklicznych na placu Solidarności” – poinformowała na Twitterze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To właśnie te miejsce poróżniło rządzących przy okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów. We fragmencie wyroku możemy przeczytać uzasadnienie gdańskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd, uchylając decyzję Drelicha, powołał się na art. 26 prawa o zgromadzeniach. Zapis potwierdza gwarancję konstytucyjną w zakresie pokojowego zgromadzenia “jako jednego z praw wolnościowych przysługujących jednostce w demokratyczynym państwie prawa”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.