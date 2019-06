Trump potwierdza “usuwanie” milionów nielegalnych imigrantów Prezydent USA Donald Trump potwierdził w Białym Domu, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się “usuwanie” milionów imigrantów, którzy dostali się do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Po raz pierwszy taką informację amerykański prezydent zamieścił w poniedziałek na Twitterze. Nie podał jednak szczegółów planowanych działań. Odpowiadając na zarzut braku informacji o tych planach wśród urzędników imigracyjnych, wyjaśnił: “Oni o tym wiedzą. Zaczną działać w przyszłym tygodniu, bowiem ludzie, którzy przybywają do naszego kraju nielegalnie, muszą go opuścić”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

