Trzęsienie ziemi na politycznej scenie Francji Zmiana układów na mapie politycznej Francji nabiera wymiarów trzęsienia ziemi. Pozycję straciły dwie partie, które na przemian rządziły krajem przez kilkadziesiąt lat – Republikanie (LR) i socjaliści (PS) – oceniają francuscy politolodzy i komentatorzy. Politolodzy zastanawiają się, czy polityka doszła do momentu, w którym tradycyjny podział sceny politycznej na prawicę i lewicę przestał mieć sens Gdyby tak się stało, potwierdzałoby to słuszność taktyki prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który jako kandydat wystąpił przeciw zastanym dominującym partiom Specjalista od sondaży, Brice Teinturier, zauważa „socjologiczną przepaść między elektoratem Emmanuela Macrona i Marine Le Pen" Partia Les Républicains, spadkobierczyni gaullizmu, skazana jest zdaniem większości Francuzów na zniknięcie. Socjalistami nikt się już nie zajmuje, jakby partia została już pogrzebana.

