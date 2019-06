Tusk wygłosił przemówienie, którego potrzebowała opozycja Donald Tusk wygłosił w Gdańsku wystąpienie z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. – Wy jesteście siłą dobrą, a nie złą. To oni są przeciw, a wy jesteście za! – zwrócił się do opozycji, której udzielił kilka rad dotyczących rywalizacji z PiS o głosy wyborców. – Dziękuję bardzo za to gorące powitanie, ale z ręką na sercu muszę powiedzieć, że w Gdańsku to ja witam serdecznie – powiedział Donald Tusk podkreślając, że to miasto jest jego miejscem. – Jesteśmy dziś wszyscy gośćmi Pawła Adamowicza – kontynuował Tusk nawiązując do prezydenta Gdańska, który w styczniu zginął w zamachu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

