Uniwersytet Warszawski na czele rankingu Perspektywy 2019 Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 20. wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Czwarte miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, piąte Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szóstą pozycję zajęła Politechnika Wrocławska, a siódmą Politechnika Gdańska. Ósme miejsce zajęły ex aequo: Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka. Opublikowane dziś zestawienie po raz 20. przygotowała Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

