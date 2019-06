Ustawa o sądach sprzeczna z prawem UE Opinia rzecznika generalnego TSUE Jewgienija Tanczewa jest istotna dla walki o praworządność w Polsce, bo pokazuje, że zmiany forsowane w sądach były sprzeczne z prawem UE. To też wskazówka, jak za kilka tygodni najprawdopodobniej orzeknie Trybunał Sprawiedliwości UE. 20 czerwca 2019 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Jewgienij Tanczew wydał opinię w sprawie C 192/18, uznając zaskarżone przez Komisję Europejską przepisy ustawy o sądach powszechnych za niezgodne z prawem Unii Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

