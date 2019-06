W Bielsku-Białej powstało pierwsze w Europie wino z konopi Pierwsze w Polsce wino z intraktem z konopi siewnych wyprodukowane zostało przez winiarską firmę AWE z Bielska-Białej, przy współpracy z Dobrekonopie.pl. Nowy trunek zachowuje wszystkie, w tym także prozdrowotne właściwości konopi. „Wino Linia Konopie” powstało z połączenia wysokiej jakości wina gronowego czerwonego półsłodkiego oraz intraktu z ręcznie zbieranych w Polsce kwiatostanów i liści konopi siewnych – Cannabis sativa L. Jest to pierwszy tego typu współcześnie wyprodukowany trunek w Polsce i w Europie, jego podstawą jest tradycyjna zielarska receptura. Zastosowanie ziół sprawia, że wino może być stosowane jako środek wspomagający organizm. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

