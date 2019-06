W Boże Ciało biskupi nie uciekali od pedofilii, ale i LGBT+ To jedno z najważniejszych świąt dla katolików – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To święto wiąże się z uroczystymi procesjami i nabożeństwami. W świątecznych kazaniach biskupów nie zabrakło odniesień do problemu pedofilii wśród duchownych i kontrowersji wokół Karty LGBT+. Bez dwóch zdań to najbardziej kolorowe święto Kościoła katolickiego. Boże Ciało, poza czysto religijnym i duchowym wymiarem, ma także wymiar taki, jak w niewielkim Spycimierzu w Łódzkiem, gdzie przy okazji święta układa się obrazy z kwiatów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

