W ciągu ostatniego roku, żaden słoń nie ucierpiał z rąk kłusowników w największym afrykańskim rezerwacie Największy afrykański rezerwat przyrody, o obszarze większym niż Szwajcaria, może pochwalić się wielkim sukcesem. W ciągu ostatniego roku nie ucierpiał żaden słoń znajdujący się na jego obszarze. Można mówić o wielkim zwycięstwie nad kłusownikami, gdyż w ostatnich latach zginęło tu tysiące zwierząt. Ten niebywały zwrot w rezerwacie Niassa, znajdującym się w regionie północnego Mozambiku, nastąpił po wprowadzeniu zespołu policji szybkiego reagowania, oraz patroli powietrznych WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

