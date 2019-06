W podróż bez paszportu (ale z telefonem) Już niedługo być może będzie można podróżować i nie potrzeba będzie paszportu do wejścia na pokład samolotu. Torontońskie lotnisko Pearsona chce wprowadzić podróże “bez papieru”, a pasażerowie będą mieli w swoich telefonach wszystkie dokumenty potrzebe aby wsiąść do samolotu W komunikacie prasowym lotnisko Toronto Pearsona ogłosiło w środę, że rozpocznie projekt pilotażowy, który umożliwi podróżnym lot do Holandii bez wydrukowanego biletu i bez paszportu. W tym pierwszym w historii badaniu pilotażowym wezmą udział rząd Kanady, Światowe Forum Ekonomiczne, Holandia i lotniskiem Toronto Pearson i Holandią. Badanie sptawdzi w praktyce system, pozwalający podróżnym korzystać z telefonu do podróży międzynarodowych. Zgodnie z komunikatem prasowym, nowy system ułatwi pasażerom podróżowanie i sprawi, że będą mieli większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Obecnie dane identyfikacyjne są przechowywane w chipie w paszporcie pasażera, ale dzięki nowemu systemowi pasażerowie będą mogli bezpiecznie przechowywać i kodować te dane na swoim osobistym telefonie komórkowym. Będą mogli wyrazić zgodę na udostępnienie tych informacji organom granicznym i liniom lotniczym podczas podróży, korzystając z telefonu jako paszportu. Ten system zapewni pasażerom pierwszeństwo na lotnisku. Pilotażowy system podróży bez papieru będzie najpierw testowany przez resztę 2019 roku.

Jednak pierwsza elektroniczna podróż pasażerów z Toronto do Holandii przewidywana jest na początku 2020 roku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

