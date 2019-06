W Polsce ludzie wciąż chodzą do sławojki XXI wiek, ludzie latają na księżyc i zdobywają głębiny mórz i oceanów, a w Polsce ludzie wciąż korzystają ze sławojek, nie mają szamba, a prysznic widzieli pół wieku temu, jak odbywali obowiązkową służbę wojskową. Niektórzy myją się w wannie wystawionej na dwór, gdzie słońce ogrzewa wodę. To nie nowa moda zakręconych ekologów – czytamy w nowym “Newsweeku”. Janek, emerytowany pracownik Lasów Państwowych, ma trzy wanny, ale ostatni raz w bieżącej wodzie kąpał się rok temu. Trzy wanny Janka stoją stoją na podwórku. W jednej gromadzi deszczówkę, miękką wodę, którą wykorzystuje później do prania. Z drugiej zrobił poidło dla krów. Trzeciej używa zgodnie z przeznaczeniem – wanna stoi pod drzewem, woda jest ciepła jak się w słońcu nagrzeje. Janek kąpie się w wannie, gdy jest sprzyjająca ku temu pogoda. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

