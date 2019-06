Walka o najwyższe stanowiska w Unii bez Polaków W Brukseli trwają gorączkowe negocjacje w sprawie obsady najwyższych stanowisk w UE. Pierwsze skrzypce grają w nich przedstawiciele Niemiec oraz Francji, wokół których gromadzą się największe grupy Parlamentu Europejskiego – chrześcijańscy demokraci, socjaliści i liberałowie. Polacy w tej rozgrywce niestety nie uczestniczą ani jako kandydaci, ani jako rozgrywający. W Brukseli jest do obsadzenia pięć najwyższych stanowisk w Unii – przewodniczących Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciela ds. międzynarodowych i szefa Europejskiego Banku Centralnego. Na żadne z nich nie kandyduje reprezentant Polski, choć w poprzedniej kadencji przewodniczącym PE był Jerzy Buzek, a obecnie szefem Rady Europejskiej jest Donald Tusk. Polska delegacja w Brukseli ma też niewielkie szanse na odegranie znaczącej roli w negocjacjach związanych ze wspomnianymi nominacjami. Na posiedzeniu przywódców państw członkowskich 20 czerwca zostaną przedstawieni kandydaci na szefów Komisji, ale decyzja może zostać odwleczona do jesieni. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

