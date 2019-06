Więcej o najnowszych rewolucyjnych zmianach

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

W ubiegłym tygodniu, w artykule “Rewolucyjna zmiana imigracyjna” pisałam o nowych, pilotażowych programach ogłoszonych na konferencji prasowej w Toronto przez ministra imigracji Ahmeda Hussena. Oto szczegóły tychże programów:

1. Program dla opiekunki/opiekuna do dzieci w domu dziecka/dzieci lub w swoim domu (Home Child Care Provider).

– ważna informacja: doświadczenie jako przybrany rodzic (foster parent) nie liczy się do potrzebnego doświadczenia, również w tym programie nie trzeba mieszkać z pracodawcą

2. Drugi program to Opiekun/ka dla ludzi starszych i/lub chorych (Home Support Worker)

– ważna informacja: doświadczenie zawodowe jako gospodyni domowa nie liczy się do potrzebnego doświadczenia, także i w tym programie nie trzeba mieszkać z pracodawcą.

Oto szczegóły:

– oba programy będą działały przez najbliższe 5 lat, po czym rząd podejmie decyzję czy będą przedłużone

– trzeba mieć 24 miesiące doświadczenia w ciągu ostatnich 36 miesięcy pracy w Kanadzie, aby spełniać warunki otrzymania pobytu stałego w Kanadzie

– jeżeli osoba już pracuje lub pracowała w Kanadzie na jednym z dwóch w.w. stanowisk, ale jeszcze nie ma wypracowanych 24 miesięcy, może już składać podanie o pobyt stały, a otrzyma go 24 miesiącach pracy. Oczywiście trzeba już mieć prawo do pracy w Kanadzie lub je otrzymać, aby pracować (praca nielegalna również się nie liczy, a dzwonili do mnie Państwo z takim pytaniem)

– jeżeli osoba nie ma jeszcze żadnego doświadczenia w pracy w Kanadzie (ale kwalifikuje się na jeden z programów, czyli między innymi posiada ofertę pracy w Kanadzie, doświadczenie oraz odpowiednią znajomość języka angielskiego) – w takiej sytuacji może starać się o prawo do pracy dla siebie, oraz prawo do pracy dla małżonka i o wizy studenckie dla dzieci.

Jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego, to trzeba udowodnić, że jest się na poziomie 5 (CLB5) w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu (poziom 5 to dość wysoka bariera). Uznawane testy językowe to CELPIP oraz IELTS zdane w przeciągu ostatnich 2 lat. Trzeba również udowodnić, że kandydat jest w stanie wykonywać pracę na stanowisku, o które się stara (liczy się uprzednie doświadczenie oraz edukacja w tym kierunku). Kandydat musi też mieć edukację – wymagane jest co najmniej 1 rok szkoły ponadpodstawowej (ukończone liceum plus 1 rok)

Uważam, że oba programy są bardzo… odważne. Mam nadzieję, że sprawdzą się i nie będą wykorzystywane przez pracodawców lub nierzetelnych rekruterów (a tak właśnie bywało i to nierzadko w przeszłości). Zobaczymy.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady.

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.