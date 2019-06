Wnuk Antoniego Piechniczka reprezentuje Kanadę. O jego sukcesach wie niewielu Antoni Piechniczek, Człowiek pozostaje jednym z najlepszych polskich trenerów historii. W 1982 roku jako selekcjoner doprowadził biało-czerwonych do brązowego medalu mistrzostw świata w Hiszpanii. Niewielu jednak wie, że bliska rodzina szkoleniowca mieszka za Oceanem. Jego córka wyemigrowała tam po studiach i założyła rodzinę. Wnuk Piechniczka z kolei jest kanadyjskim wioślarzem i niedawno odwiedził kraj lat dziecinnych mamy. Do spotkania Antoniego Piechniczka z wnukiem doszło podczas zawodów wioślarskiego Pucharu Świata na torze Malta w Poznaniu. Jakub Buczek przybył do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w zmaganiach ósemek w barwach Kanady. O rodzinnych zażyłościach były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji opowiedział PAP-owi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.