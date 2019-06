Zarzuty dla Rosjan i Ukraińca za zestrzelenie boeinga linii Malaysia Airlines Czterech mężczyzn – trzech Rosjan i Ukrainiec – usłyszy zarzuty morderstwa w związku ze sprawą zestrzelenia boeinga linii Malaysia Airlines, lot MH17, nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku – poinformował międzynarodowy zespół śledczy, zajmujący się sprawą. Proces ma ruszyć w marcu przyszłego roku. Międzynarodowy zespół śledczy składa się z przedstawicieli Holandii, Malezji, Australii, Belgii i Ukrainy. Holenderski prokurator generalny Fred Westerbeke, który przewodniczy temu gremium, powiedział w środę, że wobec trzech Rosjan: Igora Girkina, Siergieja Dubinskiego i Olega Pułatowa oraz Ukraińca Leonida Charczenko, wydany został międzynarodowy nakaz aresztowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

