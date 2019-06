“Zawód” ksiądz Ile zarabia ksiądz? Na co idą pieniądze z tacy? „7 metrów pod ziemią” to internetowy talk-show o tematyce społecznej. Rafał Gębura zabiera swoich gości na minus trzecie piętro (7 metrów pod ziemią) jednego z warszawskich biurowców. Zaciszna atmosfera podziemnego garażu sprawia, że rozmówcy wyznają prawdę, na którą nie zdobyliby się w telewizyjnym studiu. Tym razem gościem „7 metrów pod ziemią” jest ks. Piotr Śliżewski, który 3 lata temu przyjął święcenia kapłańskie. W rozmowie z Rafałem Gęburą opowiada o tym, jak wygląda codzienne życie księdza, na co idą pieniądze od wiernych i jak zareagował na „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

