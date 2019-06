Zmarnowana rewolucja 1989. Polacy, czy naprawdę żyć umiecie dopiero w klęsce? 1989 roku Polska pisała historię Europy, zamykała epokę Jałty. Dlaczego nie potrafiliście uczynić ze zwycięstwa Solidarności pięknego mitu założycielskiego i chwalić się nim na całym świecie? Czy naprawdę żyć umiecie dopiero w klęsce? Inna rzecz, że rewolucja 1980-1989 wydała też zatrute owoce, ten sukces uśpił Europę i świat. Porywający wykład T. G. Asha. (poniżej pełne nagranie spotkania i wykładu na YouTube) Oko.press publikuje wykład, jaki za zaproszenie Archiwum Osiatyńskiego i OKO.press wygłosił w Warszawie 3 czerwca prof. Timothy Garton Ash, wybitny historyk brytyjski, jeden z najważniejszych europejskich intelektualistów, który o rewolucji „Solidarności” 1980-1989 mówi, że była „najważniejszym i najpiękniejszym doświadczeniem mego życia”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.