Zmarzlik wygrał żużlową GP w Słowenii

Bartosz Zmarzlik wygrał żużlową Grand Prix w słoweńskim Krsku, drugą eliminację mistrzostw świata. Kolejne miejsca w sobotę zajęli Słowak Martin Vaculik, Duńczyk Leon Madsen i Patryk Dudek. Zmarzlik, wicemistrz świata z ubiegłego roku, wygrał czwarty turniej GP w karierze. Wcześniej najlepszy był w Gorzowie Wielkopolskim (2014), szwedzkiej Malilli (2017) i Cardiff (2018). W Krsku po raz pierwszy stanął na podium. 24-latek objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi, z takim samym dorobkiem 28 pkt, jest Dudek, a trzeci Madsen, który triumfował na inaugurację w Warszawie, ma dwa mniej.

Zaledwie dzień wcześniej w meczu ligowym broniący barw truly.work Stali Gorzów Zmarzlik zdobył tylko siedem punktów i jego zespół przegrał na wyjeździe z Get Well Toruń 40:49. Do tego miał on upadek, w którym mocno przytarł sobie łokieć. W Krsku od początku prezentował się jednak bardzo dobrze. Wygrał cztery z pięciu wyścigów i bez problemu awansował do półfinału. Dudek natomiast w fazie zasadniczej zdobył dziewięć punktów, ale w półfinale pojechał rewelacyjnie. Świetnie wystartował i prowadził do samego końca. Chwilę wcześniej awans do finału z drugiego miejsca uzyskał Zmarzlik, za którym finiszował broniący tytułu Brytyjczyk Tai Woffinden.

W finale najlepiej wystartował Vaculik. Zmarzlik ruszył trzeci i najpierw poradził sobie z Madsenem, a następnie wyprzedził Słowaka, którego ataki musiał odpierać do ostatniego wirażu. Dudek w tym wyścigu nie miał wiele do powiedzenia i od początku do końca zamykał stawkę. “Jestem bardzo szczęśliwy, bo wczoraj to nie był mój dzień. Później cała noc w busie i dziś wszystko się odmieniło” – przyznał zwycięzca. Na dziewiątym miejscu sklasyfikowano Janusza Kołodzieja, a na 14. Macieja Janowskiego. Krsko łupem polskiego żużlowca padło drugi rok z rzędu. W poprzednim w Słowenii triumfował Dudek. Kolejne GP zaplanowano na 15 czerwca w Pradze.

Wyniki:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 18 – 1. miejsce w finale

2. Martin Vaculik (Słowacja) 17 – 2. miejsce w finale

3. Leon Madsen (Dania) 13 – 3. miejsce w finale

4. Patryk Dudek (Polska) 12 – 4. miejsce w finale

5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 13

6. Tai Woffinden (W.Brytania) 9

7. Artiom Łaguta (Rosja) 9

8. Robert Lambert (W.Brytania) 7

9. Janusz Kołodziej (Polska) 7 .

.. 14. Maciej Janowski (Polska) 4

Czołówka klasyfikacji generalnej:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 28

2. Patryk Dudek (Polska) 28

3. Leon Madsen (Dania) 26

4. Martin Vaculik (Słowacja) 24

5. Niels Kristian Iversen (Dania) 21

6. Fredrik Lindgren (Szwecja) 20

7. Emil Sajfutdinow (Rosja) 19

8. Tai Woffinden (W.Brytania) 15 .

..14. Janusz Kołodziej (Polska) 11

15. Bartosz Smektała (Polska) 10

16. Maciej Janowski (Polska) 4

Pozostałe turnieje Grand Prix 2019:

15.06 – Grand Prix Czech w Pradze

6.07 – Grand Prix Szwecji w Hallstavik

3.08 – Grand Prix Polski we Wrocławiu

17.08 – Grand Prix Skandynawii w Malilli

31.08 – Grand Prix Niemiec w Teterow

7.09 – Grand Prix Danii w Vojens

21.09 – Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff

5.10 – Grand Prix Polski w Toruniu

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz