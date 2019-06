Znamy najlepszą restaurację świata Francuska restauracja “Mirazur” z Menton na Lazurowym Wybrzeżu została uznana we wtorek podczas gali w Singapurze za najlepszą na świecie przez brytyjskie pismo branżowe “Restaurant”. “Mirazur” prowadzi argentyński szef kuchni Mauro Colagreco. “Noma” w Kopenhadze, która jest prowadzona przez Rene Redzepiego, znalazła się na drugim miejscu wraz z baskijską “Asador Etxebarri” szefa kuchni Bittora Arguinzoni. Jedyną azjatycka kuchnią w klasyfikacji 50 najlepszych restauracji na świecie została restauracja “Gaggan” w Bangkoku, prowadzona przez Indusa Gaggana Anandę, która w 2018 roku zajęła piąte miejsce, a teraz uplasowała się na czwartym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

