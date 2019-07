Kubot i Melo pożegnali się z Wimbledonem To koniec przygody Łukasza Kubota i Marcelo Melo z Wimbledonem. Polak i Brazylijczyk odpadli w ćwierćfinale po porażce z francuską parą Nicolas Mahut – Edouard Roger-Vasselin 6:7(3), 7:6(5), 3:6, 3:6. Triumfatorzy Wimbledonu z 2017 roku od początku nie mieli lekko – pierwszy mecz wygrali po niemal trzygodzinnej batalii, w drugim walczyli przez prawie trzy i pół godziny, a w poniedziałek spędzili na korcie trzy godziny i 21 minut. Dlatego nie dziwi, że zmęczenie w końcu dało znać o sobie i przełożyło się na grę polsko-brazylijskiego duetu. W pierwszej partii rywale przełamali na 4:2, ale Kubot i Melo zdołali się pozbierać i sami zanotowali breaka w dziewiątym gemie, by po chwili doprowadzić do stanu 5:5. O wszystkim zadecydował tie-break, który padł łupem przeciwników 7-3 – francuscy tenisiści nie oddali prowadzenia od stanu 4-3. Drugi set również zakończył się tie-breakem, ale tym razem triumfowali Polak i Brazylijczyk. Choć zaczęło się fatalnie – od przełamania Mahuta i Rogera-Vasselina na 2:1. Przełamanie powrotne nastąpiło natychmiastowo. Później obie pary wygrywały swoje podania, a w decydującej rozgrywce było 7-5, choć w pewnym momencie Francuzi prowadzili 3-1. Niestety później było tylko gorzej. Zwłaszcza Kubot miał coraz większe problemy z serwisem, zdarzały mu się również proste błędy. Mahut i Roger-Vasselin przełamali na 3:1, a później na 5:1 i wtedy stało się jasne, że tylko cud uratuje zwycięzców z 2017 r. Tak się jednak nie stało – przegrali trzecią partię 3:6. W czwartym secie doszło do powtórki. Francuzi przełamali na 1:0, utrzymywali swoje podanie, a dzieła zniszczenia dopełnili w dziewiątym gemie notując kolejnej przełamanie i wykorzystując trzecią piłkę meczową. 3:6 i Kubot oraz Melo jadą do domu. Łukasz Kubot był ostatnim reprezentantem Polski w tegoroczynym Wimbledonie. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

