GAZETA dziennik Polonii w Kanadzie

Izba Handlowa Ontario (OCC) zaleca szereg zmian, które według niej „zmodernizują” sprzedaż alkoholu w prowincji – w tym rozszerzenie sprzedaży mocnych alkoholi na małe lokalne sklepiki (convenience stores/corner stores). Zalecenia zostały opublikowane w nowym raporcie w poniedziałek rano. Sposób sprzedaży alkoholu w prowincji zmienia się od kiedy rząd konserwatywny postanowił umożliwić wszystkim sklepom spożywczym w Ontario sprzedaż piwa i wina. Przepisy zostały uchwalone ale nie ma jeszcze daty wprowadzenia ich w życie. Oprócz łatwiejszego dostępu do alkoholu, komisja wzywa prowincję do zmiany ustawy o licencjach alkoholowych, aby umożliwić producentom alkoholu sprzedaż ich produktów za pośrednictwem sprzedaży internetowej, co pozwoliłoby firmom stworzyć sektor alkoholowego e-commerce. Inne zalecenia to: • Stworzenie nowej licencji na alkohol, która pozwoliłaby na istnienie prywatnych, niezależnych sklepów z winami.

• Obniżenie podatku na wina ontaryjskie.

• Danie klientom więcej opcji handlu online i dostaw do domu.

• Zlikwidowanie barier handlowych między prowincjami, aby umożliwić producentom sprzedaż do innych prowincji. Po tym jak rząd reklamował ekspansję opcji sprzedaży alkoholu w prowincji, środowiska służby zdrowia wyraziły obawy na temat wpływu, jaki może to mieć na ludzi zmagających się z uzależnieniem. Niedawny raport medycznego komisarza ds. zdrowia w Toronto ostrzega, że zapowiadane zmiany mogą wywołać nowe problemy społeczne i zdrowotne w mieście, i zalecił więcej konsultacji z gminami przed wprowadzeniem nowych przepisów w życie. Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Ottawy wykazało, że coraz więcej młodych ludzi w Ontario – zwłaszcza młodych kobiet – trafia do szpitalnych oddziałów ratunkowych z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. W swoim raporcie komisja oświadczyła, że ​​prowincja powinna współpracować z „odpowiednimi zainteresowanymi stronami”, takimi jak Ontario Medical Association i Ontario Public Health Association, aby opracować kompleksowe kampanie edukacji publicznej, które skupią się na zwiększaniu świadomości zagrożeń alkoholu dla zdrowia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

