21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), publiczny think tank, stworzył raport, w którym podsumował przebudowę, której dokonano w trakcie istnienia III Rzeczpospolitej. W opracowaniu PIE porównał dwa obrazy Polski, „pragnąc z jednej strony pokazać skok rozwojowy, który można było w tym czasie zaobserwować, a z drugiej zachęcić do dyskusji o wyzwaniach czekających na Polaków w przyszłości".

Uznaliśmy, że zamiast słów wybierzemy z raportu najciekawsze wykresy, które doskonale pokazują, jak gigantyczną zmianę przeszła Polska przez ostatnie 30 lat.

