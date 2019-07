25 lat Ojca Narodu Aleksander Łukaszenka jest prezydentem Białorusi od 25 lat. Bilans jego rządów jest niejednoznaczny. Jednoznaczne jest tylko to, że okazał się zręczniejszym graczem od wszystkich, którzy go nie doceniali. 25 lat temu 20 lipca 1994 roku stanowisko prezydenta Białorusi objął Aleksander Łukaszenka. W tej chwili jest on jedenastym w kolejności (i pierwszym w Europie) najdłużej sprawującym władzę przywódcą państwa. Aleksander Łukaszenka jest najlepszym dowodem na prawdziwość powiedzenia, że dobrze być niedocenianym. Nie doceniała go ani białoruska nomenklatura rządząca przez pierwsze kilka lat niepodległości, ani demokraci, którzy wsparli jego kampanię wyborczą. Gdy został zaś prezydentem, jego talentów politycznych nie doceniły ani Rosja, ani Zachód. Przekleństwem polskiej polityki było zaś chyba to, że A. Łukaszenka był dyrektorem sowchozu, czyli człowiekiem ze wsi. Polskie inteligenckie elity nie wyobrażały sobie, że człowiek ze wsi może je ograć jak dzieci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

