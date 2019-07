7 NAJPIĘKNIEJSZYCH GÓRSKICH SZCZYTÓW W POLSCE

Polska cieszy oko zróżnicowanym krajobrazem. Mamy szczęście mieć dostęp do morza, piękne pojezierza, równiny, no i oczywiście góry. Kochamy wakacje nad morzem, drobny piasek z naszych ślicznych plaż pod stopami. Ale kochamy również polskie góry. Piękne, długie pasma, wysokie szczyty, łatwiejsze i trudniejsze podejścia. Dziś serwujemy TOP 7 najpiękniejszych szczytów, które każdy trekkingowiec powinien zdobyć choć raz w życiu.

Połonina Caryńska

Ten piękny szczy leży w Bieszczadach. Raju dla wielbicieli ciszy i spokoju. Choć są chętnie odwiedzane przez turystów, zdecydowanie daleko im do tłocznej komercji. Swoją ciszę odnajdują tu miłośnicy wielogodzinnych wędrówek pośród uroków natury. Bieszczady nie są raczej trudne w podejściach, ale wymagają wytrzymałości i kondycji z powodu długości tras. Widoki podczas wędrówek są jednak powalające i wynagradzają trudy marszu. Z Połoniny Caryńskiej dech zapiera panorama sąsiedniej Połoniny Wetlińskiej, Tarnicy i Halicza.

Siennica

Leży w Górach Stołowych, bywa nazywana również Szczelińcem Wielkim. To najwyższy szczyt Gór Stołowych w przepięknym Parku Narodowym. Sudety to góry dość dzikie. Przemierzając ich szlaki ma się nieodparte wrażenie, jakby było się tu pierwszym człowiekiem. Malownicze, iglaste lasy, długie wąwozy, piękna roślinność i mnóstwo surowych skał. Na Siennice wiedzie kilka szlaków o różnym stopniu trudności. Można iść po schodach – ale żeby dotrzeć na szczyt, trzeba pokonać ich ponad 600 lub trasą północną przez przełęcz.

Szlak Beskidzki

Beskidy to kolejne góry ukochane przez piechurów i wielbicieli spokoju. Na nizinach Beskidu Śląskiego turyści nocują, jedzą i bawią się w całkiem komercyjnych miasteczkach, ale na szlakach króluje cisza i życzliwość. Główny Szlak Beskidzki ciągnie się od Ustronia do Wołosatego w Bieszczadach. Jest najdłuższy w Polsce – ma ok. 500km. Trudno oczywiście mówić o przejściu go pieszo – byłaby to dość długa, wyczerpująca i wieloetapowa wędrówka. Niemniej, na trasie Szlaku Beskidzkiego znajduje się wiele przepięknych szczytów, które warto wpisać na listę miejsc wartych do zobaczenia w polskich górach.

Śnieżne Kotły

Śnieżne Kotły to jeden ze szczytów w Karkonoszach. Trasa jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czemu zawdzięcza to miano? Trasa na Śnieżne Kotły to niecodzienny krajobraz. Urwiska, rumowiska, skały i surowe garby, a całość dopełnia unikalna roślinność alpejska – rzadko spotykana w naszym klimacie. Zbocza są dość surowe i bardzo strome, a trasa dość wymagająca. Widoki natomiast – absolutnie spektakularne.

Babia Góra

Masyw Babiej Góry leży w Beskidzie Żywieckim, w Pasmie Babiogórskim. Przez mieszkańców okolicy góra nazywana jest pieszczotliwie Diablakiem. To najtrudniejszy szczyt beskidzki i drugi po Śnieżce – pod kątem wysokości – w Polsce. Masyw zapewnia piękne widoki podczas trekkingu, trasa jest bogata w malownicze przełęcze, ale i surowo wymagająca. To zdecydowanie nie jest trasa dla nowicjuszy i wymaga doświadczenia.

Sokolica

Sokolica to jeden ze szczytów w pięknych Pieninach. Porośnięta typowym dla górskiego krajobrazu lasem iglastym, z dość niebezpiecznymi, wysokimi uskokami, spadającymi stromo w przepaść. Podejście na Sokolice jest trudne i wymagające. Trasy nie poleca się nowicjuszom, potrzebne jest doświadczenie, no i oczywiście kondycja. Ale widoki z samej góry zapierają dech w piersiach.

Trzy Korony

Ostatni w naszym zestawieniu szczyt leży również w Pieninach. To najwyższy szczyt w Środkowych Pieninach. Masyw składa się z pięciu turni wapiennych – Pańska Skała, Niżnia Okrąglica, Płaska Skała, Nad Ogródki i Okrąglica. Całość jest dość surowa, ale zachwyca przepięknymi widokami i ciekawą, niską – typową dla górskich krajobrazów roślinnością.

Źródłó: https://sportroom.pl/