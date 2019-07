Zagraniczna prasa od Berlina po Fidżi o marszu w Białymstoku „Marsz Równości w Białymstoku, nacjonalistycznym bastionie Polski, zamienił się w koszmar” – to nagłówek relacji francuskiego dziennika „Le Monde” z sobotniej parady. O wyzwiskach i o przemocy setek homofobów napisały najważniejsze tytuły w Europie i USA. Po raz kolejny – ze złych powodów – Polska stała się obiektem zainteresowania zagranicznej prasy. „Sobotni marsz to jedna z 24 parad, które zaplanowano w tym roku w Polsce. Ta rekordowa liczba to według organizatorów odpowiedź na zaostrzający się homofobiczny i transfobiczny język hierarchów kościelnych i polityków PiS” – tak amerykańska CNN relacjonuje wydarzenia pierwszego w historii Marszu Równości w Białymstoku w sobotę 20 lipca 2019. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

