Angela Merkel chwali Polskę – Polska jako kraj, który od niedawna ma za sobą doświadczenia akcesyjne, jest wspaniałym doradcą dla państw Bałkanów Zachodnich – stwierdziła w Poznaniu Angela Merkel. Kanclerz Niemiec w stolicy Wielkopolski wzięła udział w szczycie poświęconym rozszerzeniu Unii Europejskiej. Podczas ostatniego dnia szczytu w Poznaniu Merkel przyznała, że "integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską to strategiczny interes UE". Jednocześnie zaznaczyła, że ten proces napotyka się z pewnymi trudnościami.

