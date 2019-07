Angela Merkel w Poznaniu. Urodził się tu jej dziadek, do dziś mieszka jej rodzina Pochodzi stąd jej pradziadek, mieszka wciąż tu jej stryj. I gdyby nie ojciec kanclerz Niemiec, który zmienił rodzinie nazwisko, Angela Merkel przed wyjściem za mąż nazywałaby się Angela Kaźmierczak. 14 premierów przyjedzie w piątek do Poznania na spotkanie liderów w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich. Udział w szczycie potwierdzili między innymi premier Wielkiej Brytanii Theresa May, premier Francji Edouard Philippe oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Dla tej ostatniej, wizyta w Poznaniu to okazja, by odwiedzić rodzinne strony. To właśnie stąd pochodzi dziadek kanclerz Niemiec, Ludwig Kaźmierczak. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

