Apatia – niedoceniany objaw demencji Apatia jest najczęstszym neuropsychiatrycznym objawem demencji, mającym większy wpływ na funkcjonowanie chorego niż utrata pamięci. Mimo tego jest niedostatecznie zbadana i często niedoceniana – ogłosili naukowcy z Uniwersytet w Exeter (Wlk. Brytania) na Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Alzheimerowskiego w Los Angeles. Najnowsze badanie zespołu dr. Miguela de Silvy Vasconcelosa wykazało, że apatia występuje u prawie połowy osób z demencją (otępieniem). Choć jest tak powszechna, często – całkowicie niesłusznie – ją się ignoruje, ponieważ jest mniej destrukcyjna dla otoczenia niż chociażby zaburzenia pamięci czy zachowania agresywne. Tymczasem, zdaniem specjalistów, definiowana przez utratę zainteresowania i odczuwania emocji apatia powinna być niezwykle niepokojącym dla rodzin chorych sygnałem, gdyż jej wystąpienie wiąże się zazwyczaj z cięższym przebiegiem demencji i gorszymi objawami klinicznymi. Naukowcy z grupy dr. Vasconcelosa przeanalizowali przypadki 4320 osób z chorobą Alzheimera, które pochodziły z 20 różnych badań kohortowych. Na początku obserwacji 45 proc. pacjentów miało apatię, a u 20 proc. utrzymywała się ona przez cały czas trwania badania. Część badanych osób wykazywała objawy apatii bez jednoczesnej depresji, co – jak podkreślają autorzy – oznacza, że apatia powinna mieć swój unikalny profil kliniczny, który byłby odróżniany od depresji oraz depresji z apatią. „Apatia jest bardzo niedocenianym i często ignorowanym objawem demencji – mówi dr Vasconcelos. – Łatwo go pominąć, ponieważ ludzie z apatią wydają się nie aż tak bardzo destrukcyjni i angażujący. Jednak ma ona ogromny wpływ na jakość życia osób z demencją i ich rodzin. Zauważyliśmy, że wśród osób z apatią są wyższe wskaźniki śmiertelności, a przebieg otępienia jest cięższy”. Prof. Clive Ballard z University of Exeter Medical School dodaje: „Apatia jest wyjątkowo niedoszacowanym objawem demencji, który może mieć katastrofalne konsekwencje. Nasze badania dowiodły, że jest to powszechne zjawisko u osób z demencją. Musimy poznać i zrozumieć ją lepiej, bo tylko to pomoże opracować skuteczniejsze metody leczenia otępienia. Nasze wcześniejsze badania pokazały, że odpowiednie przeszkolenie pracowników domów opieki i zindywidualizowany program ćwiczeń, mogą znacząco zmniejszyć objawy apatii, co przynosi duże korzyści chorym na demencję”. Polska Agencja Prasowa Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.