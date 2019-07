Aplikacja zapobiegnie kolizjom statków z płetwalami Nowa aplikacja, bazująca na danych oceanograficznych i trasach płetwali błękitnych, pomoże w określeniu pozycji zwierząt w oceanie i zapobiegnie ich kolizjom ze statkami. W badaniu opisanym w „Diversity and Distributions” dr Briana Abrahms, ekolog z amerykańskiej agencji NOAA Fisheries, powiązała trasy, jakimi poruszało się ponad 100 wyposażonych w nadajniki płetwali, z danymi na temat warunków w oceanie. Okazało się, że warunki wpływały na wędrówki zwierząt na wiele przewidywalnych sposobów. Abrahms i jej koledzy pracują obecnie nad aplikacją, która pozwoli załogom statków przewidzieć lokalizację płetwali błękitnych w okolicy Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. „Im więcej uczymy się o tym, jak warunki w oceanie wpływają na walenie i inne organizmy morskie, tym lepiej jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie będą się one znajdowały – powiedziała Abrahms. – Naszym celem jest udostępnienie tej technologii menadżerom, przedstawicielom przemysłu morskiego i innym użytkownikom, którzy zrobiliby z niej największy użytek dla ochrony zwierząt przez kolizjami ze statkami i innymi zagrożeniami ze strony ludzi”. Płetwale błękitne to największe zwierzęta na Ziemi. Mogą osiągnąć długość boiska do koszykówki, choć ich podstawowym pożywieniem jest kryl – niewielkie skorupiaki długości kilku centymetrów. Gatunek jest zagrożony – zimę w okolicy amerykańskiego Zachodniego Wybrzeża spędza ok. 1500 osobników. Walenie są częstymi gośćmi okolic Santa Barbara i San Francisco, gdzie są narażone na spotkania z jednostkami z okolicznych, ruchliwych portów czy plątanie się w sieci. Nadajniki, w które wyposażono ponad 100 płetwali w latach 1994-2008, pokazały, że zwierzęta reagują na warunki panujące w oceanie, m.in. temperaturę powierzchni wody, produktywność oceanu i topografię dna morskiego. Modelowanie 3D pozwoliło określić też właściwości wody na różnych głębokościach, co również jest dobrym czynnikiem prognostycznym obecności waleni. Dane na temat warunków w oceanie pochodzą z boi, satelitów i badań ankietowych na statkach; trafiają potem do modeli, które można wykorzystywać do określania pozycji waleni. „Zbieramy najlepsze i najaktualniejsze dane, bazując na tym, co jest najważniejsze dla zwierząt. Te dane pokazują nam, gdzie płetwale mogą akurat być” – podkreśliła Abrahms. Polska Agencja Prasowa Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.